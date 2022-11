Le 5 à Huitres permet d’amasser 15 000 $ pour les jeunes en difficulté

C’est mission accomplie pour la Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent à la suite du retour attendu de son évènement «5 à Huîtres», dont la 18e édition s’est déroulée le mercredi 26 octobre.

Après avoir été mis sur pause pendant deux ans, l’évènement a permis de récolter 15 000$ cette année. Tous les profits sont distribués aux jeunes placés sous la protection de la Direction de protection de l’enfance et de la jeunesse et ceux de la mission CLSC «Jeunes en difficulté» du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Chaque année, plus de 900 enfants répartis dans les 8 MRC de la région du Bas Saint-Laurent ont accès aux services offerts par la Fondation.

«Nous avons fait le pari risqué de déplacer l’évènement à l’extérieur de Rimouski et tant nos invités que nos partenaires seront d’accord pour affirmer que ce fut une franche réussite, explique le président du conseil d’administration de la Fondation, Alexandre Mathurin […] Nous sommes très heureux des résultats, compte tenu qu’il s’agit d’un retour après une longue absence et que nous avons complètement repensé la formule, poursuit-il. Cette nouvelle façon de faire nous permet de dégager beaucoup plus de profits et de remettre plus d’argent à la Fondation, directement au service de notre mission d’aider les jeunes en difficultés ».

C’est aussi au cours de cette soirée que la Fondation a dévoilé une nouvelle image afin de souligner ses 30 ans d’existence Alexandre Mathurin confirme le retour du souper de crabe de la Fondation, au printemps 2023. Rappelons que l’évènement permet à plus de 1000 personnes de déguster du crabe à volonté et est présenté au Colisée Financière Sun Life.