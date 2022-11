Medway : Rivière-du-Loup en éveil n’a pas dit son dernier mot

Le Groupe Medway a peut-être le feu vert pour la construction du Complexe santé Rivière-du-Loup depuis quelques jours, mais les citoyens qui militent contre sa concrétisation sont toujours aussi déterminés à poursuivre leur combat. Une dizaine de résidents du secteur, réunis devant le chantier, ont assuré qu’ils n’avaient pas dit leur dernier mot dans ce dossier, ce mercredi 9 novembre.

La corporation citoyenne Rivière-du-Loup en éveil, formée ces dernières semaines, maintient sa volonté de se tourner vers les tribunaux afin de faire valoir ses arguments. Son président, Pierre Landry, assure que toutes les pistes sont actuellement explorées et qu’un recours à la Cour supérieure n’est non seulement pas exclu, mais souhaité.

«La Cour supérieure nous semble être maintenant notre seule option. Il est évident qu’on aurait aimé agir de façon à faire arrêter les démolitions. Malheureusement, ce n’était pas possible, mais on va continuer de travailler et faire tout ce qu’on peut pour que cette construction-là ne se fasse pas», a-t-il déclaré.

Il estime toujours que le dossier n’est pas clos et que la guerre n’est pas terminée. «Nous avons perdu une grosse bataille, mais la ville et ses citoyens et citoyennes aussi. Je comprends que certains sont en faveur et qu’ils parlent de progrès, mais à nos yeux, le progrès peut se faire d’une autre façon. Ce projet-là aurait pu être recevable et acceptable à peu près n’importe où ailleurs», a-t-il plus tard ajouté, alors que les bruits de scie à chaine et de machineries lourdes se faisaient entendre sur le chantier derrière lui.

Rivière-du-Loup en éveil prétend encore aujourd’hui que la Ville de Rivière-du-Loup a autorisé le promoteur à aller de l’avant «sans aucun respect pour son plan d’urbanisme» et «en flagrant déni du règlement qui régit les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)». C’est sans cachette qu’elle compte se battre sur ce front.

«Le projet est cautionné par la Ville de Rivière-du-Loup. Notre objectif, c’est de la cibler, puisqu’il y aurait encore possibilité d’arrêter ce projet-là, s’il y avait une volonté politique.»

CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT

Afin de poursuivre les démarches du côté judiciaire, lesquelles pourraient être très dispendieuses, la corporation Rivière-du-Loup en éveil a besoin de fonds. C’est pourquoi elle a lancé une campagne de sociofinancement, dont l’objectif actuel est de 10 000 $.

«On fait appel à l’ensemble de la population de Rivière-du-Loup, a lancé Pierre Landry. Pour engager de tels combats, on a besoin de ressources juridiques et ressources financières.»

Au moment d’écrire ces lignes, 900 $ avaient été récoltés.

IMPACTS SUR LES ENTREPRENEURS

Par ailleurs, Pierre Landry s’est dit sensible à la réalité des entrepreneurs du centre-ville dont les projets ont récemment été mis sur la glace en raison de la contestation devant la Commission municipale du Québec. Il précise aussi comprendre leurs craintes à l’effet que de nouvelles démarches devant la Cour supérieure pourraient à nouveau les toucher.

«Ce sont des dommages collatéraux qu’on n’avait pas prévus du tout. On a fait la demande à la CMQ, sans savoir que ça allait geler l’ensemble des travaux prévus au centre-ville», a d’abord mentionné M. Landry à ce sujet.

«Pour nos actions futures, qui ne se feront pas dans l’immédiat, on ne croit pas qu’elles vont nuire aux entrepreneurs de Rivière-du-Loup, du moins ce n’est pas du tout notre dessein. Ce n’est pas du tout notre intention.»

Plus de détails suivront...