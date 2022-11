Un projet de service-action des élèves du PEI qui se démarque

Depuis septembre, les élèves du programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL) vivent des activités pédagogiques inter niveaux un mercredi après-midi sur deux. Cette semaine, les élèves de la 2e à la 3e secondaire seront sensibilisés à l’entrepreneuriat et aux saines habitudes de vie.

Ainsi, ils recevront la visite d’une entrepreneure de la région spécialisée dans la saine alimentation, puis ils dégusteront les recettes originales créées par les élèves de 3e secondaire. Les valeurs entrepreneuriales se rapprochent beaucoup des qualités du profil de l’apprenant valorisées par le programme PEI telles que chercheur, audacieux et réfléchi. Ce projet sera aussi présenté dans le cadre du Défi OSEntreprendre qui encourage l’entrepreneuriat chez les jeunes.

Dans le cadre de leur cours de sciences et de design, à la suite des apprentissages faits en lien avec le système digestif, la valeur nutritive des aliments et le guide alimentaire canadien, les élèves ont eu comme défi de créer une recette répondant aux besoins nutritionnels des adolescents. Les élèves ont réalisé des recherches, sont allés acheter leurs produits en épicerie tout en respectant un budget et en favorisant le choix d’aliments locaux, puis ils ont cuisiné leur recette à l’école en respectant les règles d’hygiène de la restauration.

Le 9 novembre, les élèves de 2e et 4e secondaire ont testé les produits et ont donné leur appréciation afin de sélectionner les meilleures recettes à intégrer au Bistro de l’école. Après la conférence, les élèves recevront aussi les commentaires d’une experte afin de proposer des pistes d’amélioration à leurs recettes.

«Ce type de projet permet à nos élèves de participer à la vie de leur école», commente Valérie Bélanger, enseignante et coordonnatrice du programme PEI à l’ESRDL.