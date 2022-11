Opération Nez Rouge de retour dans Les Basques

Après une interruption de deux ans provoquée par la pandémie, le service de raccompagnement de l’Opération Nez Rouge sera de retour dans la MRC des Basques dans les semaines à venir. Toute personne qui prendra un verre de trop lors d’une soirée bien arrosée pourra retrouver son domicile en toute sécurité.

L’unité régionale d’Opération Nez Rouge – la seule au KRTB – sera de nouveau dirigée par le Groupe Scout de Trois-Pistoles. Le centre d’appels sera d’ailleurs logé à même leur local situé au 394, rue Michaud.

Les bénévoles rouleront tous les vendredis et samedis, du 25 novembre au 31 décembre. Selon les données des dernières années, on estime qu’ils seront appelés à effectuer entre 200 et 250 raccompagnements sur le territoire.

«Nous sommes heureux d’être de retour. C’est un service qui est apprécié et qui était très attendu. On en a beaucoup entendu parler, les gens sont contents», a partagé la coordonnatrice, Thérèse Jean.

Pour cette nouvelle édition, le comité organisateur est formé des bénévoles Rosanne Jean, Kate Lafrance, Marie-Hélène Lebel, Julie St-Jean, Conrad Lafrance, Danis Durand, Benoît Rousseau et Thérèse Jean. Le président du Groupe Scout Trois-Pistoles Martin Ouellet est aussi impliqué, tout comme les partenaires du Mouvement Desjardins, de la SAAQ et de la Sûreté du Québec.

Cette année, la présidence d’honneur a aussi été confiée à Luc Langlois des entreprises J.M. Turcotte Ltée de Trois-Pistoles. L’organisation s’est dite fière de compter sur le support d’une entreprise établie depuis plus de 60 ans dans la région pour la campagne 2022.

BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES

Pour mener à bien la mission d’Opération Nez Rouge dans la MRC des Basques, le comité organisateur est à la recherche d’environ 200 bénévoles. C’est pourquoi il communiquera avec l’ensemble des organismes et personnes ayant déjà participé aux activités par le passé.

«Nous souhaitons avoir entre 4 et 6 équipes par soir, donc 24 personnes. Certaines d’entre elles pourraient être amenées à se positionner dans le secteur de Saint-Jean-de-Dieu pour assurer le service dans le sud du territoire», a souligné Thérèse Jean. Elle précise que les bénévoles qui s’inscriront avant le 25 novembre auront la chance de gagner deux prix nationaux, dont un voyage aux Îles-de-la-Madeleine.

Quant aux partenaires, le comité local d’Opération Nez Rouge sera à la recherche de soutien pour l’aider à défrayer les frais de transport, ainsi qu’à offrir des repas à ses équipes.

Les profits générés par les activités d’Opération Nez Rouge dans les Basques seront remis au Groupe Scout de Trois-Pistoles. Pour information, 418 851-1224 ou [email protected]