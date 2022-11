Coup d’envoi pour le marathon créatif du Cégep de Rivière-du-Loup

La Semaine AD+22 s’est mise en branle tôt le lundi 7 novembre au Cégep de Rivière-du-Loup. Véritable marathon créatif interprogramme unique dans le réseau collégial, l’évènement se tiendra jusqu’au 11 novembre et réunira cette année plus de 250 étudiantes et étudiants en Arts visuels, Design d’intérieur, Graphisme et Sciences humaines qui fourmilleront un peu partout dans les murs du Cégep.

Ayant pour thème «Immatérialité : créer, recréer et cocréer l'écosociété», l'édition 2022 de la Semaine AD+ permettra d’explorer divers enjeux de la vie sociétale à l'intérieur d'une perspective environnementale. Les participantes et les participants se mobiliseront autour de réflexions et de solutions afin de coconstruire un projet artistique à saveur écosociétale.

«L'immatérialité fait référence aux gestes concrets que nous pouvons réaliser afin de désencombrer nos vies du matériel et vivre en harmonie avec les écosystèmes. Avec la Semaine AD+, nous souhaitons mettre les expertises de nos différents programmes d'études en commun et découvrir et mettre en valeur la vision de nos étudiantes et étudiants face aux enjeux de notre société», mentionne Marie-Claude Milord, enseignante en Graphisme et membre du comité organisateur.

L'évènement rassemblera Marie-Hélène Nollet, architecte sénior et membre du créneau Écoconstruction et sa collègue Christina Pelletier, technicienne en architecture pour Nollet cabinet d'architecture, Jean Bédard, philosophe, écrivain et fondateur de Sageterre, Samuel Laflamme, compositeur des bandes sonores de jeux vidéo dont Gotham Knights et pour la série Chouchou diffusée cet automne sur Noovo, William Légaré, artiste multidisciplinaire, ainsi que Louis-Philippe Pratte, auteur, designer et fondateur de l'entreprise de mobilier écologique À Hauteur d'homme.

Pour l’occasion, le fablab du Cégep doté d’imprimantes 3D, d’une découpeuse laser, d’une fraiseuse à commande numérique, d’un atelier de textile et d’un laboratoire électronique ainsi que les nouveaux ateliers du Département des arts et le Lac SH, un espace de décoinçage intellectuel destiné aux étudiantes et étudiants en Sciences humaines, seront mis à la disposition des jeunes créatrices et créateurs.

Un dévoilement des projets aura lieu le vendredi 11 novembre, à 13 h. Le point de rencontre sera à la cafétéria du Cégep.