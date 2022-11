Un franc succès pour le Symposium régional François-Gamache

La Semaine AD+22 s’est mise en branle tôt le lundi 7 novembre au Cégep de Rivière-du-Loup. Véritable marathon créatif interprogramme unique dans le réseau collégial, l’évènement se tiendra jusqu’au 11 novembre et réunira cette année plus de 250 étudiantes et étudiants en Arts visuels, Design d’intérieur, Graphisme et Sciences humaines qui ...