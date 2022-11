Le Grey Owl remporte le bronze au World Cheese Awards 2022

Après avoir remporté une deuxième place en 2016 avec Le Verdict d’Alexina, Fromagerie Le Détour fait à nouveau partie des lauréats du World Cheese Awards qui a eu lieu au centre des congrès Convention Centre Wales à Newport au pays de Galles le mercredi 2 novembre. Confronté à 4 433 autres produits en lice, Grey Owl a réussi à tirer son épingle du jeu en remportant la très convoitée médaille de bronze du plus prestigieux événement exclusivement dédié au fromage au monde.

Le Grey Owl a impressionné certains des plus grands experts du fromage au monde, dont des producteurs de fromage, crémiers-fromagers, acheteurs, chefs cuisiniers, commerçants et critiques gastronomiques. Les fromages en lice ont été évalués selon l’apparence, la texture, l’arôme et le goût. La majorité des points est attribuée à la saveur et la sensation en bouche.

Selon Ginette Bégin, l’équipe de Fromagerie Le Détour est «ravie d’avoir remporté une médaille de bronze aux World Cheese Awards pour notre Grey Owl. Recevoir une telle consécration de si nombreux experts du fromage est bien sûr inestimable pour tout producteur. Nous mettons tout notre cœur à fabriquer des fromages de qualité et nous nous efforçons d’offrir le meilleur produit possible à notre clientèle. Ce trophée est la consécration que tous nos efforts n’ont pas été en vain. Nous tenons à remercier notre distributeur, Fromages CDA, pour avoir assuré notre participation à ce prestigieux concours international.»