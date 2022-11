Six collectes de sang dans le KRTB

Héma-Québec a dévoilé les dates de six collectes de sang qui se déroulera sur le territoire du KRTB du 28 novembre au 1er décembre prochain. Un seul don peut contribuer à sauver jusqu’à quatre vies.

Le lundi 28 novembre et le mardi 29 novembre, les citoyens souhaitant donner du sang peuvent se rendre à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup situé au 171, rue Fraser de 13 h 30 à 20 h. Les membres de l’équipe d’Héma-Québec ont un l’objectif d’accueillir 200 donneurs.

Le mercredi 30 novembre, trois collectes sont prévues sur le territoire. À Témiscouata-sur-le-Lac, les gens sont attendus à la salle Témiscouata du Centre des loisirs situé au 2418, rue commerciale sud de 14 h à 20 h. Un objectif de 115 donneurs à été chiffré à 115. À Rivière-du-Loup, les habitants pourront aller au gymnase de l’école La Croisée II située au 15, rue Vézina, de 14 h à 20 h. L’équipe d’Héma-Québec espère y recevoir 80 personnes. Enfin, 115 donneurs sont espérés à la palestre de l’école secondaire de Trois-Pistoles, située au 455, rue Jenkins de 13 h 15 à 20 h 15. L’objectif d’accueil est de 115 personnes.

Enfin, le 1er décembre, les citoyens de Saint-Pascal auront l’opportunité de donner du sang à la grande salle du Centre communautaire Robert-Côté situé au 470, rue Notre-Dame de 14 h à 20 h. Les membres de l’équipe d’Héma-Québec espèrent atteindre un objectif de 115 donneurs.

Les dons s’effectuent seulement sur rendez-vous. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le hema-quebec.gc.ca ou téléphoner au 1800 343-7264, option 3

Un don de sang peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, des délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme. Il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et s’assurer de bien manger avant de se présenter à la collecte. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le https://www.hema-quebec.qc.ca section DONNEURS.