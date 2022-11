Autoroute 85 : 21 kilomètres maintenant accessibles aux usagers 

Le mégaprojet du prolongement de l’autoroute 85 progresse bien, même s’il faudra attendre encore quelques années avant son ouverture complète. Le ministère des Transports du Québec a annoncé la mise en service complète d’un nouveau tronçon à Saint-Honoré-de-Témiscouata, ce mercredi 2 novembre.

En date d’aujourd’hui, les automobilistes ont maintenant accès à 21 kilomètres sur quatre voies (deux chaussées), d’un côté ou l’autre. C’est donc dire qu’une étape importante a été franchie : 50 % du chantier de la phase III, située entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, dont la réalisation est en cours depuis 2018, est maintenant complété.

«Être rendu à 50 % du projet, ce n’est pas rien, et c’est sans compter les autres projets qui avancent. C’est une belle fierté», s'est réjoui le gérant de projet de l'autoroute 85 du ministère des Transports, Simon Lavoie.

Le tronçon 6 de l’autoroute 85, situé dans le secteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata, avait fait l'objet d'une mise en service partielle en novembre 2021. Celle-ci avait notamment permis d'ouvrir l'échangeur 60, à la hauteur des routes 291 et Talbot. Une partie des chaussées avait aussi été rendue accessible aux usagers de la route.

Les travaux réalisés cette année ont permis de finaliser la construction de la dernière portion de 2,3 km de la chaussée ouest, ainsi que de la voie de desserte ouest (route Gérard-Roy et rue Madgin). L'asphaltage final sera quant à lui complété en 2023.

Au final, cette section de route comprend un échangeur comprenant un pont d’étagement et quatre bretelles, huit structures différentes (ponts et ponceaux) et une nouvelle station météoroutière.

Le tronçon 6 de Saint-Honoré-de-Témiscouata devient maintenant la 4e section mise en service dans le cadre des travaux de la phase III de réaménagement de la route 185 en autoroute. Après le tronçon de Saint-Antonin (1) en novembre 2021, deux autres segments se sont ouverts à la circulation, à Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (2 et 3), en septembre dernier.

À VENIR

Les travaux se poursuivent dorénavant sur les trois autres tronçons (4, 5 et 7), à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Ceux-ci seront mis en service graduellement à partir de 2024 jusqu’en 2026.

Les tronçons 4 et 5 concernent des sections d’autoroute à Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata pour une distance totale de 10,3 kilomètres. Ils comprennent notamment la construction d’un demi-échangeur, de bretelles, de ponts et de voies de desserte.

Les travaux importants du tronçon 7 ont de leur côté été lancés en septembre dernier à Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha! (à l’extrémité sud) sur une distance de 8,2 km. Ils comprennent des opérations de déboisement, le déplacement des équipements de services publics, la construction de deux chaussées d’autoroute (et deux voies de desserte), l’aménagement d’un demi-échangeur et des interventions sur le sentier du parc linéaire Petit Témis.

RESPECT DES ÉCHÉANCIERS

Par ailleurs, le ministère des Transports confirme que les délais sont respectés à ce jour. Les budgets sont aussi suivis. «Que ce soit les mises en service, les travaux de déplacement de services publics, les travaux de déboisement, nous sommes dans les délais. Les premières mises en service également», a partagé M. Lavoie.

Il rappelle que les équipes du ministère, de même que celles des entrepreneurs et mandataires, sont fières de participer à ce projet d’envergure et de constater l’avancement des travaux. «Si on travaille si fort, c’est pour les usagers et, ultimement, sauver des vies. C’est l’objectif principal du projet et on est pas peu fiers de ça.»