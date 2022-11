Formation et film du Centre des Femmes du Témiscouata

Le Centre des Femmes du Témiscouata invite les femmes à une formation gratuite de niveau avancé avec la plateforme internet ZOOM et à la projection du film «Bagages» en collaboration avec Service Accès-emploi.

Pascale Mailloux de TRIBU Communication Web enseignera à utiliser les différentes fonctions de l’application ZOOM pour créer des rencontres interactives et sécuritaires. Toutes personnes travaillant dans une organisation ou une entreprise sont les bienvenues.

Les participantes sont attendues le mardi 22 novembre à 13 h, au Centre des Femmes, situé au 233-2, rue Commerciale à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Les places sont limitées et l’inscription nécessaire. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, il faut téléphoner au 418 854-2399.

PROJECTION D’UN FILM

Le film «Bagages» donne la parole et la scène à des personnes adolescentes nouvellement arrivées à Montréal. Elles racontent leur récit de migration et d’intégration avec sagesse, émotion et authenticité. Louise Turcotte, intervenante en immigration, sera présente pour échanges et discussions.

L'activité est offerte gratuitement, le vendredi 18 novembre à 18 h 30 à l’École de musique du Témiscouata située au 34-B, rue Vieux Chemin, Quartier Cabano. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, il faut téléphoner au 418 854-2399.