Une première application mobile d’information au KRTB et un tout nouvel infodimanche.com

Dans le cadre des festivités entourant son 30e anniversaire, Info Dimanche dévoile ce mercredi la nouvelle image de son site Internet, infodimanche.com. Au site entièrement revu s’ajoute aujourd’hui la première application mobile dédiée à l’information du KRTB.

Le site d’information lancé en 2008 et mis à jour en 2010 s’est refait une beauté. Doté de nouvelles fonctions et d’une nouvelle présentation, il fait toujours la part belle au contenu visuel.

Les blogues et les différentes sections comme Go Immobilier, Go Autos, Go Annonces, la section Emploi ou encore la section Nécrologie, profite aussi d’un nouveau design.

Il est maintenant possible de partager une offre d’emploi. Même chose dans la section Nécrologie, où vous pourrez partager des fiches individuelles.

Le nouvel entête vous permettra, d'un seul coup d'œil, de trouver tout ce que vous désirez. Une nouvelle barre de navigation, flottante, vous accompagnera tout au long de vos visites. De plus, de nouvelles sections Météo et Vidéos agrémentent maintenant la page d’accueil.

Pour commenter et publier une petite annonce gratuitement, il vous suffira de vous créer un compte directement à partir d’un bouton prévu à cet effet sur le bandeau d’accueil.

APPLICATION ET CONCOURS

En téléchargeant la nouvelle application sur l’AppleStore ou le PlayStore, vous courez la chance de remporter l’un des deux prix de 500 $. Les détails sont en première page du journal. Sur cette application, vous retrouverez tout le contenu de ce qui fait la renommée d’infodimanche.com, le tout avec un visuel adapté à votre téléphone intelligent.

MOT DE LA DIRECTION

«En mai 2008, Info Dimanche a lancé avec succès son site Internet de nouvelles quotidiennes. Au-delà des mises à jour, nous tenions à franchir une étape avec vous, clients et lecteurs, en vous proposant bien plus qu’un nouveau site Internet. Cette nouvelle version d’infodimanche.com propose une expérience conviviale grandement améliorée et mieux adaptée à vos besoins.»

«Nous sommes emballés de vous faire découvrir les nouvelles fonctionnalités ainsi que son design adaptatif à toutes les plateformes. Info Dimanche est la référence en matière de qualité de l’information au KRTB et c’est en continuant notre engagement que nous vous offrons un site inégalé en région à la hauteur de notre rayonnement.»

«Nous désirons remercier toute l’équipe d’Info Dimanche, le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que notre fournisseur iClic qui ont participé à la réalisation du site.»

«Cette plateforme est résolument moderne et axée sur la qualité de nos reportages, l’affichage des photos, l’interaction avec les internautes, et l’intégration de publicités dynamiques. Ne tardez pas à visiter notre nouvelle plateforme infodimanche.com», soulignent Caroline Levasseur, Hugo Levasseur, éditeur, et Martin Morissette, copropriétaires.