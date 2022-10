BAPE : recommandation positive pour la STQ

Le rapport d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le Programme décennal de dragage d’entretien au quai de Rivière-du-Loup a été rendu public, ce 28 octobre. Dans le document, le BAPE indique que le dragage ne représente pas d’enjeu majeur; il recommande donc au ministère de l’Environnement la poursuite des travaux.

Afin de rendre sa recommandation, le BAPE s’est penché sur la récurrence des travaux d’entretien du dragage depuis plus de 30 ans, les mesures d’atténuation et les suivis proposés par la STQ, les exigences ministérielles entourant cette activité ainsi que sa nécessité pour garder une profondeur d’eau efficace pour le traversier, soit 5 mètres.

À LIRE AUSSI»

Dragage au quai de Rivière-du-Loup: Tenue de la première partie de l’audience publique du BAPE

Un dragage nécessaire à encadrer à Rivière-du-Loup

Cependant, les commissaires estiment que les travaux de dragage devraient être plus cadrés et protéger les bélugas. En ce sens, ils conseillent que la Société des transports (STQ) réalise des suivis environnementaux concernant leur protection dans l’estuaire du Saint-Laurent par la mesure de l’empreinte sonore des activités d’entretien à plus de 400 mètres de l’origine du bruit.

Selon les données du rapport, l’estimation la plus récente de la population de cette baleine blanche se chiffre à environ 900 individus, alors qu’au début du 20e siècle ils étaient entre 7 800 et 10 100. Quatre principales menaces touchent l’espèce d’après le BAPE soit la contamination des individus, de ses proies et de son habitat; le bruit des activités marine, la diminution des proies ainsi que la dégradation de l’habitat par la construction, l’industrie touristique, le dragage, notamment. Ces travaux peuvent causer des lésions aux mammifères lors d’impact, réduire leur visibilité en raison de la flottaison de sédiments et des bruits ou même leur causer des problèmes de comportement.

Le BAPE estime aussi que le volume sédimentaire nécessite une documentation pour confirmer l’hypothèse de son augmentation. Aussi, ils encouragent la collaboration entre la STQ, le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et l’Université du Québec afin d’envisager une valorisation des sédiments dragués.

Par année, les travaux de dragage au quai de Rivière-du-Loup couvrent une superficie de 26 500 mètres carrés et s’élèvent à 1,5 M $. Ils se déroulent à l’automne sur une période de quatre à six semaines. En 24 h, 15 à 30 voyages de sédiments sont effectués à la zone de déchargement située à environ trois kilomètres du quai. Annuellement, ce sont près de 475 allers-retours qui sont réalisés pour un volume de dragage estimé à 60 000 mètres cube.