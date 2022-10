Devenir une ressource de type familial pour changer la vie de personnes avec un handicap

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est à la recherche de personnes, couples ou familles désirant devenir un milieu de vie pour des usagers avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. Ces ressources de type familial (RTF) doivent être ouvertes aux différences, faire preuve d'une grande bienveillance, avoir la capacité de prendre soin de ces personnes au quotidien et les accompagner pour leur fréquentation scolaire, leur participation à des activités socioprofessionnelles, un travail, des stages, etc.

Être une ressource de type familial demande un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une rétribution est offerte et il est possible d'avoir des employés ou des gardiens pour prendre des moments de répit et des congés.

Un accompagnement par un intervenant pivot est offert par le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour chaque usager qui réside en RTF, de même qu’un suivi par une équipe de liaison en hébergement pour soutenir la ressource dans son offre de service. L'objectif est de travailler avec les ressources afin d'avoir des milieux de vie adaptés aux besoins des usagers.

Trente personnes sont actuellement en attente d’un milieu de vie au Bas-Saint-Laurent, dont 17 spécifiquement dans la Mitis, la Matanie et la Matapédia. Du côté de Rivière-du-Loup, les besoins sont principalement pour des adultes alors que dans Rimouski, le Témiscouata, le Kamouraska et les Basques, les besoins sont surtout pour des enfants. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte 362 places en ressources de type familial pour des usagers avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique.

Pour toute demande d’information : [email protected] ou au 418 862-9560, poste 4300