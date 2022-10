Le Festival des champignons forestiers lauréat d’un Prix excellence tourisme 2022

Le vendredi 22 octobre dernier, les lauréats aux Prix excellence tourisme 2022 organisés par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ont été dévoilés. Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska a remporté dans la catégorie Innovation et Développement de l’offre de 100 000 $ et moins.

«C’est une très grande fierté pour nous tous de recevoir cette reconnaissance provenant de l’industrie touristique. Je salue le travail des organisateurs et spécialement de notre conseillère en développement mycologique et innovation, Pascale Malenfant, qui travaille depuis plusieurs années pour le développement de cette filière chez nous», déclare le préfet élu de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy.

Le jury a souligné le caractère innovant du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, du Mois du champignon et du circuit découverte : le Passeport mycologique. L’événement a également retenu l’attention grâce à son ancrage au territoire et pour la forte mobilisation du milieu tout au long du Mois du champignon.

Mame Malenfant était sur place pour recevoir cette distinction : «Le Festival est un événement de niche, un événement qui célèbre notre terroir forestier et la gastronomie mycologique. C’est également l’événement phare de la saison mycotouristique au Kamouraska qui se développe énormément. Ce prix arrive à point pour reconnaitre les efforts du comité organisateur et des entreprises impliquées dans le Festival ! Il s’agit d’un pas de plus dans le développement de notre destination mycotouristique.»

Rappelons que ce sont les 15 et 16 février prochains que se tiendra le second Sommet du mycotourisme au Québec et que la MRC de Kamouraska en sera l’hôtesse. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et il est encore temps de devenir partenaire financier de l’événement. Tous les détails sont disponibles sur le site www.mycokamouraska.com dans la section Événements.