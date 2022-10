Église de Trois-Pistoles : la réfection du clocher est terminée

La première phase des travaux de l’église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles a été complétée. Après un investissement de près de 569 000 $, le clocher est à nouveau sécuritaire et comme neuf. Malgré un dépassement des couts de 8 500 $, la Fabrique ne se décourage pas et continue à aller de l’avant avec la restauration du bâtiment patrimonial.

L’aide financière reçue par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) couvrant 80 % des couts aide particulièrement les marguillers à voir la lumière au bout du tunnel. Ainsi, le CPRQ a contribué à la hauteur de 448 440 $ pour la réfection du clocher. La Fabrique, de son côté, a déboursé 122 110 $, dont un dépassement équivalent à 1 % du prix total qu’elle a dû assumer seule. «Ça a l’air peu, mais ça fait mal», lance Christine Dubé présidente de la Fabrique.

Au moins, le coup avait été prévu : un 15 % de plus avait été ajouté préalablement à la somme prévue, puis la Fabrique avait un petit coussin au cas où. Mais, pour les prochaines phases, les coffres devront être renfloués puisqu’il n’y a plus assez d’argent pour la suite des travaux.

RAISON DE LA HAUSSE

Au départ, lorsque la Fabrique a fait réaliser un carnet de santé de l’église en 2019, elle se doutait que le dôme allait être la réparation la plus urgente. Cependant, après consultation, la firme a mentionné que le clocher devait être rénové de prime abord puisqu’un renflement était observable dans la paroi. Les pierres ressortaient dues à une infiltration d’eau par la corniche. Des pierres sont même tombées en 2021, alors que l’église était fermée en raison de la pandémie.

Ainsi, une analyse préliminaire a été effectuée pour constater l’importance des dégâts causés dans le mur. Un coulis cimentaire a été la solution envisagée pour régler le problème. «Or, lorsqu’on s’est mis à démanteler la corniche, parce que des pierres devaient être remplacées puisque certaines étaient fissurées, on s’est aperçu que le mur de remplissage, celui qui se situe à l’arrière des pierres, était grandement endommagé. Il y avait beaucoup de trous, d’espace, de sorte que même si l’on faisait un mortier là-dedans, ça aurait fait un mauvais gâteau», raconte Christine Dubé.

Un plus gros pan de mur et davantage de pierres ont donc été changés, ajoutant des frais additionnels. Le Conseil du patrimoine religieux n’a pas voulu contribuer au dépassement, malgré la demande de la Fabrique.

En 2019, le montant de la totalité des travaux s’élevait à 4,7 M $ en prévoyant une indexation annuelle de 5 %. Aujourd’hui, la présidente indique que le taux se chiffre plutôt entre 7 et 7,5 %. En 2023, les couts de la restauration de l’église Notre-Dame-des-Neiges devraient atteindre 5,7 M $ (5,1 M $ en déduisant la première phase). Mme Dubé se veut rassurante en rappelant que la majorité des sous sont défrayés par le CPRQ. La part de la Fabrique se chiffre à environ 1,15 M $.

Les travaux à l’église de Trois-Pistoles devraient, idéalement, se dérouler jusqu’en 2026. À court terme (0 à 10 ans), 90 % des correctifs envisagés doivent être effectués en urgence afin de ne pas aggraver les problèmes au niveau de la structure du bâtiment. Malgré que les ressources humaines et financières soient un défi, Christine Dubé estime qu’il n’est pas irréaliste de réussir les quatre autres phases de travaux.

Dans les prochaines semaines, les marguillers travailleront à la mise en place de campagnes de financement afin d'amasser de l’argent pour la revitalisation de l’église. «Qu’est-ce qu’on va léguer aux prochaines générations si on ne laisse pas de beaux trésors comme ça, si on laisse partir ça en poussière et en mousse?», conclut la présidente de la Fabrique.