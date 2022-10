RONA Rivière-du-Loup amasse 2 500 $ pour le Fonds de dépannage PA.RI.CI.

Du 1er au 30 septembre, l’équipe de RONA de Rivière-du-Loup a participé à la Campagne les Héros organisée par Lowe’s Canada afin d’amasser des fonds pour soutenir le Fonds de dépannage PA.RI.CI. L’initiative a permis de récolter localement 2 512,28 $.

Le Fonds de dépannage PA.RI.CI. est un organisme de bienfaisance qui aide les enfants dans le besoin et leurs familles pour se nourrir, se loger et leur procurer des biens de première nécessité. Avec la situation économique actuelle, de nombreuses familles sont durement touchées et les demandes d’aide ne font qu’augmenter et c’est pourquoi l’entreprise louperivoise a voulu s’impliquer à ce niveau.

Au KRTB, l’équipe du RONA La Pocatière, également propriété de la famille Anctil, a amassé 1 531, 50 $ pour L’autre-Toit du KRTB. Le RONA Rimouski a de son côté récolté 6 568 $ pour Moisson Rimouski Neigette. Au total, une somme de 10 611,78 $ permettra de soutenir des organismes du Bas-Saint-Laurent.

La campagne annuelle Les Héros Lowe’s Canada a rassemblé un nombre record de 313 équipes provenant des centres de distribution, des magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt et des magasins affiliés RONA. Les fonds amassés de 1,44 million de dollars soutiendront un grand total de 242 organismes de bienfaisance locaux partout au pays.