L’apprentissage de la musique de plus en plus populaire

Forte augmentation des utilisateurs, finances équilibrées, nouveaux partenariats dans la communauté, l’École de musique Alain- Caron de Rivière-du-Loup (ÉMAC) poursuit sa mission. Malgré les aléas de la COVID, l’organisme dresse un bilan positif de l’année 2021-2022.

«La pandémie nous a obligés à nous adapter constamment, mais nous avons été en mesure d’opérer presque normalement et de poursuivre notre développement», note le directeur général, François Lévesque, à sa 3e année en poste.

Ainsi, la clientèle de l’ÉMAC s’établit à 397 élèves, 100 de plus que l’année précédente. L’embauche d’une conseillère pédagogique a été très bénéfique dans le développement des services et l’aide aux professeurs. L’ÉMAC a terminé l’année avec un budget équilibré. Le remboursement de la dette de fonctionnement se poursuit.

Les activités de communications ont été regroupées sous l’axe «Viens-tu jouer», qui vise l’inclusion, l’ouverture et l’accessibilité. Un nouveau logo moderne a été adopté et le site web a été entièrement redessiné. Une vingtaine de concerts ont été produits, dont plusieurs ont été diffusés et archivés sur la chaîne YouTube de l’ÉMAC.

La communauté a profité de la présence de l’ÉMAC, notamment avec le Club des Mélomanes et l’espace Transition «Up Tempo», et 170 enfants ont participé gratuitement à des activités d’éveil musical en CPE et avec la Maison de la Famille. Le Musée des instruments a permis à 737 élèves de six écoles de visiter l’ÉMAC, d’y découvrir et essayer divers instruments.

Le plan d’action 2022-2023 prévoit la poursuite du développement de l’offre aux élèves et à la communauté, de même que le maintien d’une équipe qualifiée. L’ÉMAC est d’ailleurs toujours à la recherche de professeurs dans diverses disciplines. Pour s’informer sur les divers services il suffit d’appeler au (418) 862-9532 ou de consulter www.emacrdl.com.