Une vente record de Biscuits Sourire au Témiscouata

La campagne des Biscuits Sourire a eu lieu du 19 au 25 septembre dernier. Grâce à la grande générosité de la population et des entreprises, c’est un montant de 18 799 $ qui sera remis à part égale aux trois organismes familles du Témiscouata soit Re-Source Familles, la Maison de la famille du Témiscouata et Acti-Familles par les propriétaires des restaurant de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis.

L’objectif fixé de 16 000 biscuits a été largement dépassé. Le succès de cette campagne repose sur la participation de la population et des entreprises, mais aussi sur l’effort colossal des employés des Tim Hortons, des maisons de la Famille ainsi que des bénévoles qui sont venus donner de leur temps pour la cause. Les fonds amassés serviront à mettre en œuvre la mission des organismes communautaires familles qui est de soutenir les familles et de favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale.

«La collaboration entre Tim Hortons et les maisons de la Famille du Témiscouata existe depuis 2017», mentionne Emilie Voisine, directrice de Re-Source Familles. Ainsi, depuis leurs débuts, c’est un montant total de 54 793$ qui a été remis aux organismes qui couvre l’ensemble de la MRC du Témiscouata.

«Pour nous, la maison de la famille est l’organisme qui nous tient le plus à cœur de par sa mission, explique Marie-Lyne Michaud, copropriétaire des restaurants de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis. Ils aident les familles sans aucune discrimination. Nous sommes fiers de les aider à concrétiser leurs plans!»

Les organismes et le franchisé ont pour objectif d’atteindre 20 000 biscuits vendus en 2023.