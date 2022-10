Les Louperivois pourront se stationner en bordure de rue l’hiver

Les conseillers de la Ville de Rivière-du-Loup adopteront, ce 24 octobre à 20 h lors de la séance du conseil municipal, une nouvelle politique de déneigement. Les stationnements en bordure de rue seront maintenant autorisés de 23 h à 7 h dès le 15 novembre prochain, sauf en cas d’opération de déneigement réalisée par la Ville.

Les statistiques de l’hiver 2021 sont claires : 60 % du temps d’interdiction aurait permis aux citoyens de se prévaloir de stationnements. Sur 122 nuits, il n’y en a que 47 qui ont nécessité un déneigement majeur. La Ville estime que la population gagnera beaucoup par cette nouvelle mesure et espère qu’elle sera appréciée.

«Mais, ça va demander aux citoyens de s’informer parce que la responsabilité d’aller chercher l’information sur le droit de se stationner la nuit ou non leur revient», soutient Gérald Tremblay, directeur du Service technique et de l'environnement de la Ville de Rivière-du-Loup. Différentes méthodes ont été mises en place pour aviser les Louperivois d’opérations de déneigement sur le territoire. Pour être au courant ils peuvent se rendre sur le site web VilleRDL.ca, par téléphone au (418) 867-6717 et par alertes courriel en s’inscrivant sur le Portail citoyen accessible à partir du site web de la Ville. «Je pense que c’est un compromis très acceptable pour les avantages que les gens vont en retirer», confie M. Tremblay.

L’enlèvement de la neige constitue le deuxième changement majeur de la nouvelle politique de déneigement. Lors des fins de semaine et des jours fériés, la neige ne sera pas soufflée dans des camions afin d’élargir les routes sauf en cas d’activités spéciales ou de manque de sécurité pour les conducteurs. Cette nouvelle mesure a été instaurée en raison de la pénurie de main-d’œuvre et permettra d’économiser des sous.

Une attention particulière sera aussi portée sur l’utilisation de sel : «Une des grosses dépenses qu’on a en termes de déneigement, c’est le fondant et l’abrasif. Il y a un impact financier important au niveau de sa gestion et aussi un impact au niveau environnemental. L’abrasif qu’on épand, on le ramasse dans nos égouts souvent l’été, donc ça cause des problèmes : il faut nettoyer, vider nos puisards», explique le directeur du Service technique et de l'environnement. Ainsi, en formant leurs employés sur le sujet et en optimisant leur utilisation, M. Tremblay croit que le passage de balai pourrait être réduit, de même que le récurage des égouts. «D’autres villes ont fait ce genre d’exercice et elles ont eu des résultats exceptionnels, donc on veut vraiment se lancer là-dedans», confie-t-il.

La nouvelle politique se veut une révision de celle de 2007. Pour la Ville, il était important, après 15 ans, de se mettre à jour concernant les changements climatiques et les demandes des citoyens. Des zones ont été érigées et des priorités de déneigement ont été modifiées afin d’assurer un meilleur rendement lors des tempêtes de neige.