Détection de branchements inversés: de la fumée sans feu dans les égouts

La Ville de Rivière-du-Loup fera mentir l’adage selon lequel il n’y a pas de fumée sans feu dans la semaine du 23 octobre, alors qu’elle procédera à des tests pour détecter les branchements inversés dans les égouts.

Concrètement, de la fumée blanche non toxique sera injectée dans le réseau à divers endroits sur le territoire. Sa dispersion permettra de détecter les sources de captage d’eau pluviale incorrectement branchées au réseau sanitaire.

Les essais se concentreront cette année dans ces secteurs: Parc Cartier, de part et d’autre du boulevard Cartier, de la rivière à l’Auberge de la Pointe, ainsi qu’une portion des rues de l’Ancrage et du Quai-Narcisse; Saint-Ludger, secteur résidentiel au sud du chemin des Raymond (rues des Aiguillages, des Cheminots, de l’Intercolonial, etc.) et Parc industriel, rue des Équipements.

Un avis a été envoyé aux citoyens et commerces en bordure les zones ciblées, avec des indications plus spécifiques en ce qui les concerne. Alors que l’opération aura un certain côté spectaculaire avec la fumée pouvant sortir des bouches d’égout, la Ville tenait à informer l’ensemble de la population de l’opération à venir.