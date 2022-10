Retour de l’Opération fantômes avertis à l’Halloween à Rivière-du-Loup

Pompiers, policiers et autres partenaires confirment le retour de l’Opération fantômes avertis le lundi 31 octobre à Rivière-du-Loup. Ils sillonneront les rues des quartiers de 16 h à 20 h, gyrophares en fonction, pour effectuer une surveillance accrue pendant les déplacements des petits ninjas, Minions et sorcières.

À l’aube de la grande quête aux sucreries, rappelons quelques conseils de prévention : sonnez aux portes en groupe ou accompagnés d’un adulte et demeurez à l’extérieur; pour les enfants plus âgés, avertissez vos parents du trajet prévu et déterminez l’heure de retour; soyez visibles : portez des vêtements aux couleurs claires ou des bandes réfléchissantes et allumez une lampe de poches; portez des vêtements courts et préférez un maquillage aux masques; parcourez un seul côté de la rue à la fois, traversez aux intersections et respectez la signalisation.

L’HALLOWEEN À PIED POUR LA SÉCURITÉ

La Ville incite par ailleurs les parents à avoir en tête la sécurité de tous, en effectuant à pied la tournée des bonbons. Un fort volume de voitures se stationnant de quelques maisons en quelques maisons est en effet noté dans les quartiers. Il s’agit d’un comportement déconseillé par la SAAQ, d’autant plus que les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules, en particulier dans le noir et lorsque les phares des voitures les aveuglent.

Finalement, les passants sont invités à lever leurs yeux vers la tour de l’hôtel de ville le 31 octobre en soirée. Celle-ci sera vraisemblablement hantée par quelques fantômes chaque fois que la grande aiguille marquera l’heure.