Tourisme Bas-Saint-Laurent salue la nomination de Caroline Proulx en tant que ministre du Tourisme  

Au nom de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent et de concert avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Tourisme Bas-Saint-Laurent a tenu à féliciter Caroline Proulx pour sa nomination au titre de ministre du Tourisme et de ministre responsable de la région de Lanaudière, ce vendredi 21 octobre.

«Nous sommes très heureux de poursuivre notre travail de collaboration avec madame Proulx. Elle est une excellente ambassadrice et a su défendre avec conviction et passion les intérêts de notre industrie au cours des quatre dernières années. Madame Proulx connait très bien notre secteur économique, ses différents acteurs et ses enjeux, ce sera un plaisir de travailler avec elle et son équipe», a souligné Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Tourisme Bas-Saint-Laurent tient à féliciter également Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, pour sa nomination au titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie de même que les députés nouvellement élus au Bas-Saint-Laurent : Amélie Dionne, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia-Mitis et Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Leader en tourisme régional, Tourisme Bas-Saint-Laurent offre sa pleine collaboration aux élus de la région afin de faire avancer les divers dossiers touristiques et de travailler ensemble au développement ainsi qu’au rayonnement de l’industrie touristique bas-laurentienne.

Le tourisme est un secteur économique de premier plan essentiel à la vitalité du Bas-Saint-Laurent. Il représente le troisième secteur en importance de l’économie régionale avec plus de 850 entreprises, 8 500 emplois, 1,1 million de visiteurs et 345 millions de dollars en retombées touristiques annuellement.