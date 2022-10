Collège Notre-Dame : «Découvre le CND» est de retour en présence

En novembre, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup revient à une formule d’information et de rencontres en présence lors de l’évènement «Découvre le CND» organisé pour les élèves de 6e année et leurs parents.

Différentes activités seront déployées dès le 2 novembre, à compter de 19 h, alors que les parents des élèves de 6e année de la région sont attendus à la traditionnelle soirée d’information sur les orientations pédagogiques, les programmes et les services du Collège. Cette soirée aura lieu à la salle Reine-Antier du Collège.

Le vendredi 11 novembre, les élèves de 6e année sont invités à participer, de 9 h à 15 h, à une journée d’activités ludiques et de découvertes inspirée de l’émission «Le dernier passager». Ce même jour, de 15 h à 16 h 30, les parents qui le désirent pourront rencontrer les partenaires et intervenants des différents programmes, options et profils offerts au Collège.

Le lendemain 12 novembre, de 8 h à 14 h, sont prévues les visites familiales personnalisées du Collège en compagnie d’élèves actuels et de membres du personnel. Les visites seront organisées selon un nombre limité de plages horaires. Il sera donc nécessaire de réserver.

Quant à la traditionnelle activité d’évaluation des connaissances, préalable à chaque demande d’admission au Collège, elle se déroulera à l’établissement le 26 novembre, de 8 h 30 à 12 h.

Les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur l’évènement «Découvre le CND» sont invitées à consulter le site Web du Collège Notre-Dame à l’adresse www.collegenotredame.ca/decouvre-le-cnd.

Les parents qui veulent s’inscrire à la soirée d’information ou aux visites personnalisées, ou encore inscrire leur enfant de 6e année à la journée du 11 novembre ainsi qu’à l’activité d’évaluation des connaissances du 26 novembre, peuvent le faire directement dans le site Web ou en joignant Annie Viel par téléphone au 418 862-8257 ou par courriel à [email protected]

En 2022-2023, le Collège Notre-Dame accueille près de 600 élèves, dont quelques dizaines de l’extérieur de la région immédiate de Rivière-du-Loup.