ASTER : 900 000 élèves rejoints en ateliers  

Ce mercredi 19 octobre, ASTER franchira un seuil symbolique : rejoindre son 900 000e élève dans le cadre d’ateliers scientifiques. Selon les prévisions, cet événement se produira durant la journée à l’École Secondaire des Etchemins à Lévis.

C’est l’astronome Marc-André Paradis qui aura l’honneur d’accueillir l’un de ces jeunes dans le cadre d’une animation en planétarium.

Depuis 1992, ASTER – la Station Scientifique du Bas-Saint-Laurent propose aux écoles et groupes une gamme d’ateliers scientifiques. Du planétarium en dôme gonflable à l’atelier de Roches et Minéraux en passant par la Météo, l’équipe d’éducateurs scientifiques d’ASTER se déplace non seulement au Bas-Saint-Laurent, mais partout au Québec et ailleurs au Canada. Annuellement, de 15 à 20 000 élèves sont touchés par son offre éducative.

À cela s’ajoutent maintenant des ateliers en ligne qui permettent d’abolir la distance entre ASTER et les écoles. Grâce à cette nouvelle offre, des élèves de milieux éloignés du Québec et des francophones des autres provinces canadiennes ont notamment fait appel à l’équipe d’ASTER.

«C’est une grande source de fierté d’avoir pu rencontrer autant de gens avec nos activités et d’offrir un tel rayonnement à la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et à notre région», se réjouit le directeur d’ASTER, Stéphane Madore.

«Nous ne pouvons que saluer le flair et la vision des personnes qui se sont succédé pour concevoir et développer le service d’éducation. Il faut aussi remercier les nombreux collaborateurs et partenaires financiers qui ont donné la chance à notre organisation de poursuivre notre mission ainsi que l’équipe passionnée qui continue de mettre des étoiles dans les yeux de tous ces jeunes que nous rencontrons année après année», poursuit le directeur.

La Station scientifique ASTER reçoit des visiteurs depuis 1982 et présente une exposition permanente ainsi qu’un espace pour observer le ciel. Elle reconnait l’apport du gouvernement du Québec ainsi que celui de la MRC de Témiscouata à la réalisation de sa mission.