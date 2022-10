Priorité absolue pour la sauvegarde des cours d’eau du Témiscouata

À la suite de l’annonce de la présence de moules zébrées vivantes dans le lac Témiscouata par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en septembre dernier, la MRC de Témiscouata prend au sérieux la situation et assumera un leadership rassembleur en s’associant aux municipalités de Dégelis, Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac et aux différents partenaires de la région pour mettre en place des comités de surveillance, de sensibilisation et au niveau scientifique.

«La MRC de Témiscouata réaffirme son intention de protéger et de pérenniser cette richesse collective que sont nos lacs et rivières», affirme Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata.

À cet égard, il est important de rappeler que des mesures avaient déjà été prises par la MRC de Témiscouata et l’Organisme de bassin versant du Fleuve St-Jean, en ce qui a trait au myriophylle à épis et à la sécurité sur les plans d’eau.

La MRC de Témiscouata se doit de coordonner le travail de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement afin d’uniformiser les pratiques au niveau des municipalités pour maximiser la protection des cours d’eau et des bandes riveraines, notamment dans l’opérationnalisation des stations de lavage.