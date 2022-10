Une «envolée» de 20 886 Biscuits sourire à Rivière-du-Loup

La campagne des Biscuits sourire, qui se déroulait du 19 au 25 septembre derniers, a permis aux Tim Hortons de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin de recueillir 20 886,26 $ pour la Maison de la Famille du Grand-Portage. Le résultat de l’objectif «souriant» a surpris les trois femmes à la tête de cette activité.

Le trio composé de France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage, Sandra Savoie, copropriétaire des restaurants Tim Hortons et de Dominique Michaud, directrice générale des restaurants Tim Hortons, ne s’attendait pas à dépasser son précédent record en raison du manque de personnel flagrant en restauration. «Pour nous autres, les employés, c’était difficile parce qu’on est tellement pas beaucoup sur le plancher et on a une clientèle toujours grandissante», soutient la directrice générale.

«Pour avoir plus de 20 000 $ à Rivière-du-Loup, c’est bon! Il reste qu’on est une population de ça, 20 000 personnes», indique Dominique Michaud, directrice générale des restaurants. En 2021, un chèque de 20 000 $ avait été remis à la Maison de la Famille, cette année, ce sont 886,26 $ de plus qui contribueront à aider les familles de la région.

Dès le début de la campagne de financement, les ventes ont été fortes, mentionnent Mmes Savoie et Michaud. «Elle est intégrée dans la communauté cette activité-là. Le monde l’attend, elle est ancrée dans le cœur des gens. C’est pour une bonne cause, ça touche beaucoup de monde», constate la copropriétaire des restaurants Tim Hortons. Elle ajoute que l’évènement aurait facilement pu continuer pendant une ou deux semaines tellement que les gens étaient au rendez-vous.

Les trois femmes affirment que sans les bénévoles, un tel résultat n’aurait pu être atteint. Tout au long de la semaine, plus d’une trentaine de personnes ont mis la main à la pâte pour confectionner des sourires. La Maison de la Famille du Grand-Portage faisait aussi tirer un 200 $ d’épicerie quotidiennement pour les personnes se prenant en photo avec leur biscuit. Chaque jour, ce sont plus de 50 personnes qui ont participé au concours, faisant ainsi de la visibilité aux Biscuits sourire, un plus, selon Mme Rousseau.

D’avoir réussi à aller chercher plus d’argent avec moins de personnel les rend très fières. Si elles avaient eu tous les employés nécessaires, elles sont certaines que le montant final aurait pu atteindre les 22 000 $. «Je suis certaine qu’on est capable d’aller chercher même plus», confie Mme Michaud. L’an prochain, l’objectif est fixé à 25 000 biscuits. En revisitant la logistique de la confection des Biscuits sourire, Mmes Savoie et Michaud sont certaines qu’elles peuvent aller encore plus loin dans la vente de ces pâtisseries et redonner encore plus à la communauté.

«Ce 20 000 $-là, c’est ça qui fait qu’on peut, un pas à la fois, aider des familles», assure la directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage. Ce montant contribuera au soutien des familles, notamment, à soutenir les familles durant la période des Fêtes qui approche. La Maison a déjà commencé à travailler pour que toutes leurs familles vulnérables passent un beau Noël. Pour les entreprises ou personnes qui souhaiteraient redonner au suivant et offrir un cadeau à une famille dans le besoin peuvent contacter la Maison de la Famille du Grand-Portage.