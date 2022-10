Transition socioécologique : le Cégep de La Pocatière obtient 300 000 $ 

Le Cégep de La Pocatière a annonceé l’obtention d’une subvention de 300 000 $ du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec pour le développement de ses projets d’innovation sociale portant sur la transition socioécologique et la valorisation des territoires.

Afin de développer un écosystème d’innovation qui entraînera le Cégep et sa communauté élargie vers une transition socioécologique, le Cégep travaille à la création d’un nouveau profil étudiant d'écocitoyenneté. Incluant des activités parascolaires d'autonomies alimentaire et manufacturière, la création d'une plateforme collaborative de projets et l’animation d'un Fablab écologique, ce profil sera développé et mis sur pied au cours des trois prochaines années.

L’écosystème d’innovation rendu possible grâce à cette subvention permettra à une grande variété d’acteurs locaux de collaborer dans un but commun : la transition socioécologique du Bas-Saint-Laurent. Parmi les partenaires d’ores et déjà confirmés figurent Biopterre, Solutions Novika, Récuper-Action, Accro de la Techno, Co-Éco, Atelier du chien pas fin et llio. Certains volets de cet écosystème se développeront en collaboration avec la polyvalente de La Pocatière, la Ville La Pocatière et le Jardin floral.

«La recherche est l’une des orientations importantes du plan stratégique 2018-2023 du Cégep et cette subvention vient à la fois confirmer notre statut de chef de fil en la matière et nous encourager à poursuivre sur notre lancée. La transition socioécologique du Bas- Saint-Laurent est un enjeu qui nous touche particulièrement et c’est une grande fierté d’y contribuer activement et de fédérer l’ensemble de nos partenaires autour de cet enjeu», souligne Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.