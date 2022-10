Succès pour la deuxième présentation de la Classique de golf des Barlettes et leurs amis

Sous la présidence d’honneur de Denis Dubé, la deuxième édition a été couronnée de succès. Avec 128 joueurs sur le terrain et une vingtaine d’invités qui se sont ajoutés lors du cocktail dinatoire offert par des partenaires locaux, les organisateurs sont heureux d’annoncer officiellement que la levée de fonds a permis d’amasser 10 555 $.

Tel que présenté aux nombreux commanditaires, joueurs et partenaires, 80% de ce montant sera partagé entre les communautés de L’Isle-Verte (4 222$) et de Notre-Dame-du-Portage (4 222$). Le 20% restant sera distribué en bourse individuelle (2 111$) de développement auprès des jeunes résidents dans les deux municipalités.

En collaboration avec chacune des municipalités, l’organisation présentera sous peu un appel de projets afin de distribuer les montants disponibles pour des projets communautaires, éducatifs, sportifs, écologiques ou artistiques. Le même processus sera utilisé concernant la cueillette des demandes de bourses individuelles. Les modalités de participation seront annoncées bientôt dans chacune des municipalités.

Cette levée de fonds et le succès financier n’auraient jamais été possibles sans la contribution des commanditaires et partenaires locaux ainsi que des amateurs de golf et des bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps et énergie à le réaliser. «10 555 fois Merci!», a lancé l’organisation.