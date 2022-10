Le Secret des Dieux finaliste aux Prix excellence tourisme

Quatre entreprises du Bas-Saint-Laurent, dont la microbrasserie le Secret des Dieux de Pohénégamook, figurent parmi les finalistes aux Prix excellence tourisme. Au total, pas moins de 45 finalistes se retrouvent dans 11 catégories dans ce qui est considéré comme le plus grand concours de l’industrie.

L'entreprise de Pohénégamook est en lice dans la catégorie Communication et marketing. Du Bas-Saint-Laurent, on retrouve aussi le Festival des Champignons Forestiers du Kamouraska dans la catégorie Innovation et développement de l'offre, budget moins de 100 000 $, le Cirque de la Pointe-Sèche dans la catégorie Innovation et développement de l'offre, budget de plus de 100 000 $ et finalement Anne-Marie Bourassa du Site historique maritime de la Pointe-au-Père dans la catégorie Ressources humaines, employés de l'année.



Les Prix excellence tourisme contribuent à faire connaitre le talent, les réalisations et le savoir-faire des acteurs de l’industrie touristique Québécois.

Ils permettent de souligner leurs bons coups dans les catégories suivantes :

- Initiative promotionnelle ou publicitaire;

- Initiative de marketing numérique;

- Initiative de partenariat;

- Initiative en innovation et développement de l’offre QuébecOriginal;

- Initiative en tourisme durable;

- Initiative en tourisme accessible;

- Initiative en gestion des ressources humaines – employé ou superviseur de l’année, contact client;

- Initiative en gestion des ressources humaines – pratique innovante;

- Initiative en gestion des ressources humaines – gestion des bénévoles;

- Prix de la commandite Loto-Québec

Les lauréats seront connus le 21 octobre prochain.