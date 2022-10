Mésentente concernant l’entretien de chemins en gravier à Témiscouata-sur-le-Lac

Un dissentiment entre le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais et la conseillère municipale Ginette Bégin a retenu l’attention lors du conseil municipal du 3 octobre dernier. Le maire a reproché à la conseillère un manque de loyauté puisqu’elle aurait ouvert la porte à un asphaltage des chemin Pichette et de l’Ile lors de rencontres avec des citoyens, alors que ce projet ne fait pas partie des orientations de la Ville.

Selon des rapports de tests géotechniques réalisés en 2016, il n’était pas possible d’asphalter ces chemins pour une raison de durabilité, à moins d’y mener des travaux majeurs afin de solidifier le fond des routes, indique le maire Denis Blais.

«La situation pour moi est réglée, nous en avec discuté en séance plénière […] Elle a fait une prise de position à l’opposé de nos informations et je n’étais vraiment pas heureux de cette situation-là. Ça mine la crédibilité de la Ville et c’est déloyal. Il ne faut pas tirer une balle dans le fond de notre chaloupe», a-t-il commenté. Ce dernier précise que Mme Bégin aurait basé son avis sur l’opinion de son frère, qui travaille dans le domaine de la construction de routes.

«Ce qu’on fait présentement, et c’est ce qui vous aurait dû être dit, au lieu d’un commentaire créant une attente, c’est que présentement, les deux rues font partie des rues qui nécessitent une intervention. On regarde tout ça en prévision du Plan triennal d’immobilisation et il y a des possibilités qu’on fasse un rechargement», a ajouté Denis Blais lors de la séance du conseil, s’adressant à un citoyen concerné par la demande d’asphaltage. Il n’exclut pas qu’une action soit posée au cours des prochains mois pour améliorer l’état de ces chemins.

«Dans le cas de votre rue, ça va être discuté dans les prochains semaines et c’est un dossier prioritaire pour l’an prochain. Ce sera évalué […] On connaît l’endroit, mais il faut prioriser, on est conscients que c’est une des rues à penser», précise M. Blais.

Ces travaux incluent l’enlèvement d’une couche de matériel brisée et le chargement de nouveau gravier avec une membrane sous-jacente, ainsi que la réfection des fossés.

Le citoyen qui a adressé cette question au conseil de ville a remercié la conseillère Ginette Bégin qui est intervenue dans ce dossier. Contactée par Info Dimanche, cette dernière a refusé de commenter la situation.