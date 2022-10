Lancement de la campagne d’automne Grandir ensemble

La Ressource d'aide aux personnes handicapées Bas Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine lance sa campagne d'automne. L'édition 2022 de cette activité de sollicitation débute le lundi 3 octobre et se poursuivra jusqu'au 31 octobre. L'objectif a été fixé à 30 000 $.

Depuis 25 ans, la Ressource s'est donnée comme mission d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Grâce aux dons amassés au fil des ans, elle a su être à l'écoute des personnes handicapées et s'adapter à leurs besoins en services et en équipements. Dans les derniers mois, l’organisme a sondé ses membres afin de mieux cerner leurs besoins. L’un des enjeux ayant retenu l’attention est le peu d’accessibilité aux sports et aux loisirs. Les membres ont donc décidé d’en faire une priorité pour l’année à venir. Ils savent tous qu’un accès à des activités est bénéfique pour la santé mentale, pour briser l’isolement et maintenir un équilibre de vie. Pour les personnes handicapées du territoire, bénéficier de loisirs est un chemin semé d’embuches au niveau des activités offertes, de l’accessibilité des lieux ou du transport.

La Ressource profite du lancement de sa campagne d'automne pour présenter les deux têtes d’affiche qui démontreront l’importance d’un accès aux loisirs et aux sports pour les personnes handicapées dans le cadre des deux principales campagnes de financement soit celle-ci et le Téléradiothon qui aura lieu en janvier prochain. Il s’agit de Pierre Gendron, passionné de billard du Bas-Saint-Laurent et de Nicolas Cormier-Henry, amateur de sports de la Gaspésie. Ils incarnent parfaitement le thème de La Ressource, Grandir ensemble.

«Si je n'avais pas eu accès à des activités sportives, il aurait été plus difficile pour moi de dépasser mes limites, socialiser et m'établir de manière durable en Gaspésie», mentionne Nicolas Cormier-Henry, tête d’affiche de la Gaspésie.

Les entreprises du territoire et membres amis donateurs seront sollicités par la poste ou par téléphone par l’équipe de bénévoles. Les nouveaux donateurs sont évidemment très souhaités. Un formulaire de don est accessible directement sur le site web de l'organisme.



Pour faire un don, il suffit de contacter le (418) 722-7233 ou le (1-888) 413-7233 ou aller directement sur le site web pour effectuer un don en ligne sécurisé au www.laressource.tv.