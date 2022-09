Une réussite pour le Grand Festival Canin de Dégelis

Le Club Lion de Dégelis se réjouit d’annoncer que la troisième édition de son festival a été un succès. Les 24 et 25 septembre derniers ce sont environ 2500 visiteurs qui ont foulé le centre communautaire de la ville situé au 515, rue de la Briquette.

L’évènement familial qui a réuni vingt éleveurs canins au même endroit ainsi que plusieurs professionnels des chiens a été apprécié de tous, selon le comité organisateur. «Il s’agit de visiter notre page Facebook pour constater la satisfaction tant des éleveurs, des commerçants que des professionnels qui étaient présents», indique-t-il.

Les membres de l’organisation avouent que l’achalandage a été en-dessous de leur évaluation, mais l’explique par la situation sanitaire précaire liée à la COVID-19 ainsi qu’au laps de temps qui s’est déroulé entre la deuxième et la troisième édition.

«Plusieurs propriétaires de chiens ont eu la chance de tester leur animal dans les sports canins et un spectacle de haut niveau a été présenté. Les estrades étaient pleines lors des démonstrations de regroupement de moutons. La variété était au rendez-vous et c’est ce qui ressort le plus des commentaires autant des participants au festival que des visiteurs», raconte le comité organisateur.

Des retombées économiques ont aussi été perçues dans la région durant la fin de semaine autant du côté de l’hébergement que des restaurants.

Le président du Club Lion de Dégelis, Marcel Morin, travaille déjà à l’amélioration de la quatrième édition et espère faire grandir encore le festival. En juin dernier, il avait déjà annoncé le retour du festival en 2023 ainsi que plusieurs nouveautés.