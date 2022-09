L’événement Noël chez nous devient Rivière-du-Loup en fêtes

La nouvelle a été confirmée, il y a quelques semaines déjà, la Corporation Noël Chez Nous misera dorénavant sur un nouvel événement pour célébrer Noël. Cette année, c’est du 2 au 11 décembre que se déroulera Rivière-du-Loup en Fêtes sous la présidence d’honneur de Serge Ferrand.

Cette formule renouvelée mettra la table à une panoplie d’activités : marché de Noël de grande envergure, feux d’artifice, spectacles, animation pour les petits et grands, ce seront dix journées de festivités bien remplies.

Le Marché de Noël sera de la programmation sous une toute nouvelle formule. Pour l'occasion, l'église de Saint-Ludger sera transformée afin d’accueillir exposants et visiteurs sur deux fins de semaine soit celles du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre 2022. L’entrée y sera gratuite et les producteurs, artistes et artisans seront 100% bas-laurentiens.

«Les attentes de la population étaient claires, on voulait un événement de Noël en décembre, dans un endroit chaleureux, avec des activités pour les familles. C’est exactement ce qu’on va réaliser!», mentionne la coordonnatrice de l’événement, Elyane Côté. Le parc Vézina, situé juste à côté de l'église, sera aménagé dans une ambiance festive hivernale et différentes activités y prendront place. De plus, le 10 décembre, des feux d'artifice couronneront l'événement en soirée pour le bonheur des petits et grands. Une programmation complète sera disponible dans les prochaines semaines.

La présidence d’honneur de l’événement a été confiée au directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, Serge Ferrand pour qui, l’achat local et les valeurs familiales sont d’une importance majeure. «Nous invitons la communauté, entreprises et citoyens, à s’impliquer et participer afin de contribuer au succès de Rivière-du-Loup en fêtes», indique-t-il.