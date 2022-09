Projet de recherche sur la Communauté de langue officielle en situation minoritaire au Bas-Saint-Laurent

Héritage Bas-Saint-Laurent (HBSL) est heureux d'annoncer l’obtention d’une subvention de 25 000 $ du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) dans le cadre du programme d’Engagement partenarial. Cette subvention permettra de soutenir un projet visant à explorer l'identité et la vitalité de la Communauté de langue officielle en situation minoritaire du Bas-Saint-Laurent.

La recherche est dirigée par Alexandra Rao, directrice de la recherche et de l’organisation communautaire à HBSL, en partenariat avec Jeanne-Marie Rugira, professeure cofondatrice du Département de psychosociologie et travail social à l'UQAR. Grâce à ce soutien et aux contributions de 10 000 $ de HBSL et de ses partenaires, le Secrétariat des relations avec les Québécois d'expression anglaise (SRQEA) et le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS), ce projet s'appuie sur le portrait de la communauté réalisé par l'organisme en 2020.



Avec une population de 1085 personnes, soit 0,6 % de la population régionale, la communauté anglophone du Bas-Saint-Laurent figure parmi les plus petites communautés de langue officielle en situation minoritaire au Québec. Comparativement aux autres régions du Québec, la majorité des anglophones du Bas-Saint-Laurent maîtrisent relativement bien le français. Néanmoins, les données du dernier recensement indiquent que la population de cette minorité linguistique au BSL est dans un état de déclin prononcé, plus rapide que celui qui affecte la population de cette minorité linguistique au niveau provincial.

Les travaux préliminaires de HBSL suggèrent que des inégalités socio-économiques particulières affectent la population anglophone au BSL. La subvention du CRSH et les contributions du SRQEA et du CHSSN permettront à Dre Rao et Dre Rugira de mieux comprendre l'identité de la communauté anglophone du Bas-Saint-Laurent, sa vitalité communautaire, son accès aux services sociaux et de santé et son état de santé.



Héritage Bas-Saint-Laurent est à la recherche de participants à l'enquête, dont la première langue officielle est l'anglais, dont la langue maternelle est l’anglais ou qui parlent anglais à la maison. HBSL recrute également des assistants de recherche pour rejoindre l’équipe de recherche.



Pour avoir davantage d’information il suffit de contacter Mme Rao au [email protected] ou au(581) 814 0794.