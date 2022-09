Un premier forum régional sur l’innovation de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent

Les quatre créneaux d’excellence au Bas-Saint-Laurent (Acéricole, Tourbe et substrats, Écoconstruction et Ressources, sciences et technologies marines) en collaboration avec le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec tiendront les 19 et 20 octobre, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup ou en mode virtuel, la toute première édition régionale du Forum innovation sur la bioéconomie au Québec, le Forum innovation sur la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent (FIBEQ-BSL).

Lors de cet événement, les participant.e.s seront appelé.e.s à prendre connaissance des projets innovants réalisés en lien avec la bioéconomie régionale au Bas-Saint-Laurent ainsi qu’à venir à la rencontre d’entreprises visionnaires et d’acteurs économiques engagés dans l’activité économique biosourcée au Bas‑Saint-Laurent. Les personnes invitées assisteront également au dévoilement de l’étude réalisée par le Groupe AGÉCO intitulée «Portrait de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent : La symbiose entre le territoire, le savoir et les collectivités».

Le Bas-Saint-Laurent regorge de ressources naturelles et résiduelles précieuses pour le développement économique et social de la région. Ainsi, la bioéconomie — une économie visant l’utilisation efficace de la biomasse, soit l’ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d’énergie renouvelable — se positionne favorablement au cœur des différents enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre société fait face.

Ce tout premier FIBEQ-BSL vise donc à mettre en lumière le potentiel caché des bioressources au Bas-Saint-Laurent et à permettre la mise en relation des industriels, des centres de recherche, des centres collégiaux de transfert de technologies et des différents intervenantes et intervenants œuvrant au développement économique et social de la région afin qu’ensemble nous puissions raccourcir nos circuits, favoriser la circularité de nos ressources, revaloriser les matières résiduelles et aborder une nouvelle façon de concevoir le développement économique de nos régions.

Pour plus d’information ou inscription : cribiq.qc.ca