Fonds éolien Viger-Denonville : 22 organisations se partagent 388 597 $   

La présentation des plus récents projets soutenus par le Fonds éolien Viger-Denonville a été réalisée le 15 septembre dernier à la salle du conseil Émilien-Michaud, en en compagnie du préfet, Michel Lagacé, des élus du conseil de la MRC de la MRC de Rivière-du-Loup et des représentants des 22 organismes bénéficiaires.

La MRC a octroyé une aide financière de 388 597 $ permettant ainsi la réalisation de 22 projets locaux et territoriaux, pour la période d’octobre 2019 à juillet 2022. Pour certains projets, les montants accordés sont versés sur plus d’une année. C’est le cas, entre autres, du projet «Un toit pour nous» de l’organisme Trajectoires hommes du KRTB et de la mise en place des services de l’organisme La Maison l’autnid, qui reçoivent, chacun, 50 000 $ répartis sur 2 ans.

«C’est notre 5e remise officielle du Fonds éolien Viger-Denonville et à chaque fois la qualité et la diversité des projets autant économiques, culturels, récréotouristiques que sociaux nous réjouissent», souligne le préfet Michel Lagacé. «On voit l’utilité et les retombées concrètes qui sont générées par notre Fonds éolien. C’est un soutien direct au développement de notre territoire», ajoute-t-il.

Fier d’avoir fait le choix d’investir des sommes importantes dans le Fonds éolien Viger-Denonville, le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup a versé plus de deux millions de dollars aux organismes de son territoire depuis la mise sur pied du Fonds.

Rappelons que le Fonds éolien est constitué d’une partie des revenus que la MRC reçoit de l’exploitation du parc éolien communautaire Viger-Denonville.

Il est possible de consulter la liste des projets soutenus depuis 2012 sur le site Web de la MRC de Rivière-du-Loup.