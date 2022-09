Maxime Blanchette-Joncas souligne les exploits de Maude Charron au Parlement

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a profité de la rentrée parlementaire pour souligner les accomplissements de l’haltérophile rimouskoise Maude Charron à la Chambre des communes.



Voici l’allocution intégrale prononcée par M. Blanchette-Joncas dans le cadre de la rubrique dédiée aux déclarations des députés : «Je me lève aujourd’hui afin de souligner la force, le talent et la persévérance de Maude Charron, notre championne haltérophile rimouskoise. Médaillée d’or olympique à Tokyo en 2021, Maude s’est méritée le titre d’athlète internationale de l’année au Gala Sports Québec de juin dernier. Elle a enrichi son impressionnant palmarès il y a quelques semaines, alors qu’elle a dominé l’épreuve d’haltérophilie des 64 kilos et moins aux Jeux du Commonwealth. En plus de la victoire, elle a enregistré pas un, pas deux, mais bien trois records lors de ces jeux ! Mais au-delà des médailles et des records, elle est aussi une fantastique ambassadrice. Maude inspire toute une nouvelle génération à entreprendre la pratique d’un sport, et surtout, à croire qu’eux aussi peuvent réaliser leur rêve tout en s’entraînant dans leur région. Par tes performances exceptionnelles et par ta personnalité authentique, Maude, tu fais la fierté non seulement du Bas-Saint-Laurent, mais de toute la nation ! Continue de porter haut et fort ta passion inspirante !»



Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques soutient en outre «qu’il est important de souligner les victoires de nos athlètes. Mais en plus de performer au plus haut niveau sur la scène internationale, Maude Charron se distingue par le rôle rassembleur et inspirant qu’elle joue au sein de notre communauté. Elle est notamment ambassadrice pour les Jeux du Québec 2023, qui auront lieu à Rimouski. Pour toutes ces raisons, Maude est un modèle dans son sport et à l’extérieur de celui-ci. Félicitations !»