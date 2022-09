La campagne des Biscuits Sourire bat son plein au Témiscouata

La campagne des Biscuits Sourire Tim Hortons bat son plein actuellement au Témiscouata. Pour une sixième année consécutive du 19 au 25 septembre, 100 % des ventes seront remis aux trois organismes communautaires familles du Témiscouata, soit Acti-Familles, Re-Source Familles et Maison de la Famille du Témiscouata.

La collaboration entre les maisons de la Famille et Tim Hortons a débuté en 2017. Grâce à la vente de biscuits, ce sont 35 994 $ qui ont été remis afin d’aider les familles Témiscouataines. En 2021, un record a été atteint avec plus de 12 000 biscuits vendus. Cette année, l’objectif de vente est de 15 000 $.

Pour vous procurer les Biscuits Sourire, il est possible de se rendre directement dans un des restaurant Tim Hortons du Témiscouata. Pour les personnes et entreprises qui désirent se faire livrer une commande de biscuits, il est possible de contacter la maison de la famille de leur secteur d’ici le 22 septembre par téléphone ou sur la page Facebook de chacun des organismes.