Nouveau programme d’aide financière pour des projets touristiques au Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite les organisations et les entreprises touristiques de la région à déposer dès maintenant un projet dans l’une des six catégories d’un nouveau programme d’aide financière. Celui-ci vise à soutenir financièrement et à accompagner l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent dans son développement et sa croissance, dans une approche responsable et durable.

L’enveloppe totalise 3,7 M $ sur une période de trois ans. Elle provient de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT 2022-2025), en collaboration avec le ministère du tourisme du Québec (MTO). Les aides financières accordées sont non-remboursables et peuvent atteindre jusqu’à 50 % ou 75 % des coûts admissibles d’un projet, pour un maximum pouvant aller jusqu’à 200 000 $.

«Ce programme a déjà fait ses preuves par le passé, c’est un levier financier de grande importance pour notre industrie. Il nous permettra d’accompagner efficacement les organisations bas-laurentiennes et de les aider à concrétiser des projets porteurs et structurants pour notre région », souligne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Les six catégories de projets sont les suivantes : attraits, activités et équipements; études et services conseils; festivals et événements; hébergement; numérique et structuration de l’offre.

Les initiatives doivent être en lien avec les priorités régionales suivantes : le tourisme maritime et nautique, le tourisme d’aventure et nature, le tourisme gourmand et savoir-faire (saveurs locales), le tourisme d’événements (affaires, sportifs et culturels), les plaisirs d’hiver et la transition quatre saisons, le tourisme culturel. Les initiatives doivent aussi contribuer à stimuler l’économie de la région par le développement d’une offre touristique attrayante et distinctive, la mise en valeur d’une offre touristique innovante, le développement de nouveaux créneaux pour les entreprises touristiques tout en favorisant le tourisme responsable et durable.

Les organismes à but lucratif (OBL) et les organismes à but non lucratif (OBNL), les coopératives, les entités municipales, les communautés et nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale, les organismes et entreprises touristiques autochtones ainsi que tout regroupement de ces clientèles peuvent bénéficier de cette aide financière.

L’équipe de développement de Tourisme Bas-Saint-Laurent propose à ses membres un webinaire le 26 septembre prochain à 11 h 30 pour présenter le programme et ses modalités. Il est possible de s’y inscrire en se rendant sur la page : atrbsl.ca/fr/actualites/evenements/.

Pour connaître les détails et modalités il faut consulter la page : atrbsl.ca/fr/aides-financieres/eprtnt/. Les dates de tombée des appels de projets sont les 21 octobre 2022, 12 décembre 2022, 1er mars 2023, 1er mai 2023 et 1er septembre 2023. D’autres dates s’ajouteront pour 2023 et 2024.

Pour de l’aide ou de l’accompagnement pour compléter la demande, il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère par téléphone au (418) 867-1272 ou par courriel au [email protected]