Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tiendra la 5e édition du Combat des chefs Les Électriciens Desjardins, le 5 novembre prochain, au restaurant Le St-Patrice. Après seulement quelques heures de mises en vente des billets, l’événement a affiché complet.

L’enthousiasme suscité par le Combat des chefs Les Électriciens Desjardins réside certainement dans le succès des précédentes éditions et dans l’ambiance qui y règne, grâce à la frénésie de la dégustation à l’aveugle et au charme du restaurant Le St-Patrice. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient à remercier toute notre communauté au nom de la santé.

Il est toujours possible de contribuer à cette activité de financement en devenant un partenaire, en offrant soit une commandite, soit un prix qui sera mis à l’encan lors de la soirée ou encore, en faisant un don via le site web santerdl.ca ou appelant au (418) 868-1010 poste 2237. La fondation mentionne que la générosité des citoyens a indéniablement un impact majeur sur la santé des gens de la région.

Rappelons que l’évènement est d’une compétition culinaire amicale, lors de laquelle Dominic Lavoie de Prelco, Samuel Joncas de Transport Rivière-du-Loup et Gabriel Morin du Carrefour du camion de RDL prépareront chacun un plat à l’aide de l’équipe du restaurant Le St-Patrice. Seuls 115 convives auront l’honneur de goûter aux trois plats créés spécialement pour cette soirée et de désigner leur plat préféré sans pouvoir associer le plat à son chef. Le chef ayant reçu le plus de votes sera couronné gagnant.