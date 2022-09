Consensus du conseil de la MRC de Témiscouata pour la liste des infrastructures régionales

Lors de la dernière séance tenue le 12 septembre dernier, les membres du conseil de la MRC de Témiscouata ont déterminé la liste des infrastructures régionales sur son territoire et ont procédé à son adoption.

La discussion s’est poursuivie lors du lac-à-l’épaule des maires le 27 aout dernier. Au préalable, le coordonnateur du Service de développement de la MRC avait établi une grille d’analyse afin de déterminer les critères de sélection des infrastructures à retenir. Les maires présents se sont entendus sur la grille proposée et sur la liste des infrastructures régionales à reconnaître sur le territoire.

«Après des décennies de discussions et de débats sans fin, les membres actuels du conseil de la MRC de Témiscouata arrivent à dégager un consensus porteur de cohésion et de concertation régionale pour le Témiscouata», explique le préfet Serge Pelletier.

Dans la liste adoptée lors du conseil de la MRC du 12 septembre, cinq d’entre elles étaient déjà reconnues officieusement comme étant des infrastructures régionales, dont le Sentier Petit Témis, le Sentier Monk, la Traverse du lac Témiscouata, le Festival le Tremplin et Les 4 Scènes. Se sont ajoutés à cette liste, la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (Fort Ingall), le Club de ski du Mont Biencourt, la Station scientifique Aster, la Vieille gare de Rivière-Bleue, la plage de Pohénégamook et la piscine de Dégelis.