À pas de loup les familles s’élancent sur le nouveau parcours d’hébertisme

La Ville de Rivière-du-Loup profite de la Semaine de la municipalité pour inaugurer et dévoiler le nom de son nouveau parcours d’hébertisme À pas de loup, situé aux abords du verger au parc des Chutes. Elle annonce également la tenue d’une fête familiale le 1er octobre, pour célébrer l’installation de la nouvelle infrastructure récréative.

Projet soumis par Jean-François Lévesque à l’exercice de budget participatif tenu en 2021, le parcours d’hébertisme fait déjà le bonheur des citoyens de la région, alors qu’elle a accueilli une vague déferlante de familles aussitôt le dernier cordage installé. « Au terme de la démarche qui bénéficiait d’une enveloppe de 150 000 $, le moment est venu de récolter les fruits et d’inaugurer la piste d’hébertisme. Il s’agit d’un ajout fort appréciable au parc des Chutes, un lieu déjà très fréquenté qui misera désormais sur un nouveau produit d’appel pour attirer des visiteurs » souligne le maire Mario Bastille.

De son côté, Jean-François Lévesque se réjouit de voir son idée prendre vie. « J’avais en tête un espace ludique, un lieu de rassemblement et d’échanges pour les familles. Une nouvelle activité qui plairait à tous et qui donnerait un coup de pouce pour rallier les plus petits à une sortie plein air au parc. Déjà, la piste est un franc succès et je ne compte plus les commentaires positifs entendus ces dernières semaines. » Le nom retenu, À pas de loup, est également une suggestion de sa part.

Benoît Ouellet, directeur du Service loisirs, culture et communautaire et membre du comité de pilotage du budget participatif, rappelle que ce dernier « était une façon de rapprocher les citoyens de la prise de décisions et a permis de faire jaillir plusieurs idées et inspirations. Le projet de piste d’hébertisme a semblé faire consensus parmi les citoyens, alors que l’initiative a été la plus souvent citée comme premier choix, mais également comme deuxième et troisième. » Le comité de pilotage était également composé des conseillers André Beaulieu et Steeve Drapeau, des directeurs du Service technique et de l’environnement Gérald Tremblay, du Service des communications Pascal Tremblay, du Service finances et trésorerie Jacques Moreau, ainsi que des citoyennes Marie-Hélène Harvey et Mélanie Langlais.

FÊTE FAMILIALE

La Ville en profite par ailleurs pour inviter petits et grands le samedi 1er octobre de 11 h à 16 h, pour une journée d’activités visant à souligner l’arrivée du parcours d’hébertisme au parc des Chutes. Animation familiale, défi photo nature, ambiance musicale et dîner hot-dog seront notamment offerts dans le secteur du verger et de la piste d’hébertisme.

Une marche en forêt commentée par l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent prendra par ailleurs le départ à 13 h 30. D’une durée de 60 à 75 minutes, l’activité permettra d’en apprendre plus sur les arbres et les changements de saisons notamment.

La fête familiale s’inscrit dans le premier Festival plein air de la région mis de l’avant par Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent. Elle sera annulée en cas de pluie.