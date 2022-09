Bernard Généreux félicite Pierre Poilievre et appelle à l’unité des conservateurs 

Même s’il a appuyé le candidat Jean Charest dans sa course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux n’a pas manqué de féliciter le candidat vainqueur, Pierre Poilievre, le 10 septembre en fin de soirée.

Dans un communiqué transmis aux médias, M. Généreux a souligné qu’il respecte le choix des membres [du] parti. Il a aussi affirmé son appui au nouveau chef qui a célébré, estime-t-il, une «victoire sans équivoque».

«Je tiens à féliciter Pierre pour cette importante et décisive victoire à la course au leadership du parti conservateur. Je suis fier des membres qui, de façon très claire, ont élu notre nouveau chef, avec qui j’ai hâte de travailler. Je tiens aussi à remercier Jean Charest qui a fait une campagne sans relâche aux quatre coins du pays, pour rencontrer des Canadien.ne.s de tous les horizons. Il a porté un message positif et rassembleur, et je lui souhaite une bonne continuité», a partagé l’élu.

«J’anticipe avec enthousiasme de pouvoir discuter avec [M. Poilievre] de la manière avec laquelle nous pourrons entreprendre cette nouvelle session parlementaire.»

Dans une entrevue avec Info Dimanche, lors de laquelle il appuyait vertement Jean Charest, Bernard Généreux n’avait pourtant pas été tendre à l’endroit du député de Carleton en Ontario, en mars 2022. «Les politiques prônées par Pierre vont nous diviser encore plus. S'il devait être élu, je ne m'en cache pas, je vais rester au parti, mais pour faire contrepoids. Je lui ai dit», avait alors assuré le député de Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup.

Force est maintenant de constater que son opinion s’est adoucie. Après la victoire du nouveau chef, M. Généreux a invité tous ses collègues conservateurs et tous les Canadiennes et Canadiens à s’unir autour du nouveau chef et ce, «peu importe leur allégeance durant la course».

«Lorsque les conservateurs sont unis, ils gagnent», a-t-il résumé, citant les mots de la députée Candice Bergen qui assumait l’intérim à la tête du PCC (et de l’Opposition officielle) à la suite de la destitution d’Erin O’Toole.

Soulignons que Pierre Poilievre a eu la cote dans les circonscriptions de la région. Malgré de forts appuis pour Jean Charest – notamment ceux des anciens députés provinciaux Jean D’Amour et Norbert Morin –, le nouveau chef a récolté 184 votes des membres du parti contre 164 pour Jean Charest dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Le nouveau chef a aussi récolté 123 voix (contre 79 pour l'ancien premier ministre du Québec) dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.