Un succès de foule pour la Fête des nouveaux Louperivois

Après plus de trois ans de pause, la Fête des nouveaux Louperivois, célébrée le 11 septembre au parc Blais, a été un franc succès avec près de 200 participants.

«Nous avions hâte de renouer avec les citoyens et d’accueillir officiellement chez nous les personnes qui, dans les trois dernières années, ont choisi Rivière-du-Loup pour poser leurs valises, explique le maire, Mario Bastille. On savait que le bilan migratoire pour notre région était positif; on en a eu la preuve ce dimanche avec une participation exceptionnelle. Tout comme moi, les conseillères et les conseillers municipaux qui étaient également sur place ont vraiment apprécié voir les citoyens se rassembler ainsi que les sourires qui étaient accrochés sur tous les visages. Ça faisait vraiment du bien d’enfin pouvoir aller à leur rencontre!»

Des participants de toutes les régions du Québec et d’ailleurs, toutes origines confondues, se sont joyeusement amusés et ont pu apprendre à se connaître entre deux épis de blé d’Inde. Le temps magnifique a tôt fait de galvaniser la foule qui en a profité pour chanter et danser au rythme de chansons traditionnelles interprétées avec brio par le groupe Some Duo. Les nombreux enfants présents ont pu profiter d’une animation sur mesure, avec jeux, livres et bricolages, en plus de recevoir la visite de la vedette de l’heure, la mascotte Lou de la 56e Finale des Jeux du Québec.

La Fête des nouveaux Louperivois a été l’occasion, pour la Ville, de présenter ses services aux citoyens et de rappeler l’éventail des activités possibles dans la ville et sa région. Plusieurs membres de l’équipe municipale étaient présents pour mettre l’épaule à la roue et rencontrer les citoyens venus festoyer.