Quatorzième concert des familles de la Fondation André-Côté

Le 7 septembre, c’est à l’occasion de l’envolée d’une vingtaine de papillons à la mémoire des personnes qui seront honorées, que les détails du quatorzième concert de la Fondation André-Côté ont été donnés. L’organisme tiendra le Concert des familles le samedi 5 novembre, à 19 h, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Sous un soleil radieux, à l’extérieur de la chapelle de la grève de Saint-Denis-De La Bouteillerie, le rassemblement pour l’envolée de papillons, représentant chacune des personnes qui seront honorées, a été aussi populaire qu’à l’habitude. Un moment touchant, où plus d’une vingtaine de papillons ont pris leur envol. Cet événement qui rassemble plusieurs familles, donne le coup d’envoi à la vente des billets pour le concert des Familles de la Fondation André-Côté.

Pour cette édition, l'ensemble Vocal Diapason, anciennement connu sous le nom du Choeur La Mollaie de Rimouski qui regroupe plus d’une trentaine de choristes, dirigé par Josée Fortin, interprètera plus de 20 chansons pour les familles, une pour chaque personne honorée, en provenance des municipalités du Kamouraska et de Saint-Roch-des-Aulnaies.

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

Cette année, cet événement est représenté par un duo bien connu pour leur implication dans la communauté. En effet, Guy et Marc Charest de Construction Marcel Charest et Fils contribueront sans aucun doute au succès de cette activité en assurant la coprésidence d’honneur.

«Les bénévoles de la Fondation ont toute notre admiration. Ces personnes au grand coeur sont dévouées et offrent leur support avec respect et confidentialité. Notre souhait le plus cher est que chaque personne, organisation ou entreprise réalise que de soutenir la Fondation André-Côté fait une énorme différence pour les gens atteints de cancer, de maladie incurable, ceux en fin de vie ainsi que leurs proches», mentionnent les frères Charest.

Fidèle à la tradition, le prix hommage André-Côté sera également remis lors du concert du 5 novembre prochain à une personne dévouée auprès de la Fondation. Pour plus d’information, il suffit de se rendre en ligne sur le site web de la Fondation André-Côté ou d’appeler au 418 714-6698.