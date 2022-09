Une joute électorale au Cégep de Rivière-du-Loup

À l'occasion des élections provinciales, le Cégep de Rivière-du-Loup tiendra la toute première rencontre entre les candidats de la circonscription Rivière-du-Loup–Témiscouata, le jeudi 15 septembre dès 11 h, au café étudiant le Carrefour. Intitulée 120 minutes avec les candidats, cette joute permettra à la communauté collégiale de questionner et d’entendre les aspirants députés sur l’économie, l’éducation, l’environnement, la santé, les services publics et la société.

Ces thèmes sont le résultat d’une large consultation de la population collégiale qui a conduit à l’élaboration et la formulation de questions. Cette démarche a été pilotée par les étudiantes et étudiants du cours L’ABC de la politique sous la supervision de l’enseignant en Sciences humaines Cédric Mailloux. L’évènement sera ouvert à toute la population.

120 MINUTES AVEC LES CANDIDATS

Le Cégep accueillera l’ensemble des représentants des partis en lice, soit Louis Bellemare (Parti libéral), Amélie Dionne (Coalition Avenir Québec), Myriam Lapointe-Gagnon (Québec solidaire), Louise Moreault (Parti conservateur) et Félix Rioux (Parti Québécois). «La formule privilégiée en sera une de questions/réponses : les questions seront posées aux candidats dans un ordre prédéterminé au hasard et le temps de réponse sera chronométré. On veut leur permettre d’avoir exactement le même temps pour pouvoir bien exprimer leurs idées et celles de leur parti. C’est du sérieux!», souligne avec enthousiasme l’enseignant Cédric Mailloux qui sera également modérateur de ce rendez-vous en compagnie de Émile-Antoine D’Amours, président de l’Association générale des étudiants (AGECRLi).

En guise de conclusion, une série de questions en rafale sera posée par des étudiantes et étudiants encadrés par Christian Tremblay, enseignant en Arts, lettres et communication et par Mélanie Langlais, enseignante au Département de philosophie.

La rencontre sera filmée et diffusée dès le lendemain sur les médias sociaux du Cégep.

MISSION PÉDAGOGIQUE

Le cours complémentaire L’ABC de la politique est ouvert aux étudiants de tous les programmes et a pour objectif d’enseigner la nature des relations entre le politique et le social. Il permet également de mieux comprendre les processus déterminant l’action politique et les choix de société qui en découlent. Quant à elle, la rencontre 120 minutes avec les candidats s’inscrit naturellement dans la campagne électorale actuelle et contribue à la mission éducative du Cégep qui inclut de former des citoyens éclairés et capables de pensée critique.