Lucienne Lebel a fêté ses 100 ans

Lucienne Lebel, originaire de Trois-Pistoles, a célébré son 100e anniversaire le 4 septembre dernier.

La dame, qui vit présentement au Manoir Héritage à Trois-Pistoles a célébré l’évènement entourée de ses six enfants, ses belles filles et ses beaux-fils, ses 13 petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, son frère, son cousin germain, ses belles-sœurs et beaux-frères et filleuls.

Elle est née le 4 septembre 1922 et a grandi au 3e rang Est à Trois-Pistoles. Elle a épousé Oliva Lagacé en 1948 et ils se sont installés par la suite sur la ferme paternelle des Lagacé au 2e rang est à Trois-Pistoles où ils ont vécu jusqu’au décès de son époux en 2011.

Les témoignages ont souligné la vivacité et la mémoire exceptionnelle de cette femme aimante, généreuse, dévouée et encore très active.

Elle a écrit au cours des dernières années ses mémoires intitulés «Du 3e rang au 2e rang» pour faire connaître sa vie à ses petits et arrière-petits-enfants, mémoires qui ont reçu un accueil enthousiaste.