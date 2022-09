La Ville de Pohénégamook obtient une subvention de plus de 100 000 $

La Ville de Pohénégamook souligne la contribution de Développement économique Canada avec une contribution de 102 742 $ pour l’aménagement d’une aire extérieure d’accueil et d’échanges située à proximité de son Espace Village-relais et de l’hôtel de ville, un lieu fournissant divers services et commodités.

Cet important projet fait partie des efforts de l’organisation municipale visant à dynamiser le milieu, à renforcer le sentiment d’appartenance de la communauté et à bonifier l’expérience des visiteurs. Cet espace servira notamment de lieu de rassemblement pour la population et ses nombreux visiteurs, au cœur même de la communauté.

L’aide financière accordée par le gouvernement fédéral provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Ce programme vise à soutenir les collectivités dans leurs efforts afin de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, en favorisant les projets de construction ou d’amélioration d’infrastructures communautaires qui encouragent les Canadiens à se remobiliser dans leurs collectivités et leurs régions ainsi qu’à les explorer.

Par cet aménagement, la Ville a créé un lieu public à la fois invitant et convivial qui favorise les échanges humains et le rapprochement de la population envers leur administration municipale. La disposition du site et ses installations sont propices à la tenue de cérémonies officielles de même qu’à l’animation d’activités sociales, et ce, tout en facilitant l’inclusion des personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins spécifiques. Une attention particulière a également été portée aux initiatives vertes, notamment par la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules et les vélos électriques afin d’encourager l’utilisation de ces modes de transport alternatifs sur le territoire. Par ailleurs, la conversion d’aires asphaltées en espaces verts offre désormais un îlot de fraîcheur agréable pour les marcheurs et les cyclistes désireux de prendre un moment de repos.

«Il va sans dire que l’aide financière accordée par le Fonds canadien de revitalisation des communautés vient non seulement bonifier la qualité de l’expérience des visiteurs de passage dans la région, mais permettra également à l’ensemble de la population de profiter de nombreux services dans un cadre agréable et accessible. Nous sommes fiers de démontrer concrètement que même les plus petites communautés peuvent s’embellir, se développer et améliorer constamment la qualité de vie sur leur territoire» mentionne Benoît Morin, maire de la Ville de Pohénégamook.

L’aménagement de cette aire extérieure d’accueil et d’échanges de la Ville de Pohénégamook s’inscrit dans les orientations d’attractivité du milieu, de vitalité de la collectivité et de rétention de la population de la planification stratégique municipale. Cette réalisation contribue assurément à positionner avantageusement la ville sur l’échiquier touristique, tout en attisant le sentiment d’appartenance de la population locale. L’aménagement de cet espace constitue par ailleurs le prélude de nombreuses autres initiatives municipales en vue de poursuivre l’amélioration continue de la qualité des services à ses citoyens et visiteurs.