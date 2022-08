Le Resto chez Kwick Kwick prend une courte pause

Le 5 septembre prochain marquera la fin de la saison pour les activités estivales au Resto chez Kwick Kwick. Le service de restauration sera interrompu pour quelques semaines afin de renouveler son offre, de faire quelques aménagements physiques et de permettre au personnel de prendre un temps d’arrêt avant la saison d’automne.

La direction et le personnel planchent actuellement sur un nouveau menu et une offre de service bonifiée pouvant encore mieux répondre aux attentes de la clientèle. Toute l’équipe du Resto chez Kwick Kwick remercie sa précieuse clientèle et l’assure de son retour en force en début d’automne.

Rappelons que le restaurant est administré par la Fromagerie des Basques et compte plus d’une centaine d’employés en haute saison qui opère notamment la fromagerie, son comptoir alimentaire, une boulangerie et produis toute une gamme des mets préparés.