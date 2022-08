Avantis Coopérative remet 34 800 $ en région pour la santé, les familles et les travailleurs de rang

Afin de contribuer au dynamisme des collectivités où elle est établie, Avantis Coopérative a mis en place sa première campagne de levée de fonds Coopère-Don!, laquelle s’est déroulée du 20 mai au 19 juin. Au cours de cette période, tous les secteurs d’affaires de la coopérative ont participé en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. Ensemble, ils ont pu amasser 34 800 $.

Les 27 centres de rénovation, les 10 dépanneurs, les 10 centres de machinerie de même que le secteur agricole ont tous mis la main à la pâte permettant de récolter ensemble 19 000 $ pour les fondations des établissements de santé sur le territoire d’Avantis, 6 700 $ pour des maisons de la famille et 6 000 $ pour les travailleurs de rang régionaux.

«Cette première initiative est un grand succès et démontre toute la force d’Avantis Coopérative lorsque nos 1 400 coéquipiers et nos clients s’impliquent pour une cause commune, soutenir les familles et les communautés de nos régions», souligne le chef de la direction, Michel Delisle.

De son côté, le président de la coopérative, Frédéric Martineau, tenait à rappeler que cette initiative prend racine dans les valeurs de l’organisation, notamment l’engagement et l’esprit de famille : «Parmi les causes qui nous tenaient à cœur, la santé mentale des producteurs agricoles en était une essentielle pour le conseil d’administration d’Avantis».

Les prochaines semaines seront consacrées à la remise des montants par établissement de santé et aux maisons de la famille par les différentes succursales d’Avantis.

L’information sera diffusée sur les médias sociaux de la coopérative à mesure que les chèques seront remis aux organismes.

Rappelons qu’en 2021, c’est 296 600 $ qui ont été versés sous diverses formes à la communauté, en dons et commandites, et en bourses à la relève agricole par le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole. La campagne Coopère-Don! vient bonifier les implications régulières de la coopérative dans son milieu pour soutenir de façon plus directe la santé des communautés via les fondations des établissements de santé, les familles via les maisons de la famille et les travailleurs de rang régionaux.